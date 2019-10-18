الإعلام الحربي: سلاح الجو استهدف أكبر مخزن للأسلحة والمعدات داخل مصراتة

كشفت شعبة الإعلام الحربي، بالجيش الوطني، عن أهم المواقع التي استهدفها سلاح الجو، داخل المدينة.

وأوضحت الشعبة، أن الضربات الجوية، استهدفت عدة غارات جوية على معسكر الحامية وأهداف أخرى عسكرية داخل المدينة، تم خلالها تدمير واحتراق مستودع لتخزين الصواريخ والذخائر كانت تستخدمه المجموعات المسلحة الفترة الماضية.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي، أن الضربات الجوية، كانت نتيجة عمل لفرق وأجهزة الاستخبارات والاستطلاع بالجيش الوطني، التي استطاعت اكتشاف وتحديد مواقع الأهداف التي كانت تستخدم لغرض تخرين الذخائر ومعدات الدفاع الجوي التي وصلت لها من تركيا.

وأكدت شعبة الإعلام، أن سلاح الجو استهدف أكبر مخزن أسلحة ومعدات داخل مصراتة، وأن المخزن كان يُشكّل تهديدا للجيش الوطني.

وحذّرت الشعبة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، المجموعات المسلحة، من محاولة تعريض أو تهديد سلامة الجيش والمدنيين للخطر، من خلال استجلاب أو استيراد أي نوع من أنواع الأسلحة والذخائر من الخارج، أو تخزينها لغرض استخدامها ضد وحدات الجيش الوطني أو المدنيين.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي، أن كامل التراب الليبي تحت سيطرة الجيش الوطني، وسيتم استهداف أي أسلحة أو معدات في مخازن المجموعات المسلحة في أي مكان.

وأضافت الشعبة، أن سلاح الجو، نفّذ ضرباته بدقة متناهية وأصابت أهدافها دون التأثير على أي منشأة أو مرفق مدني.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي، أن الأخبار المتداولة بشأن اسقاط إحدى طائرات سلاح الجو بالجيش الوطني، داخل مصراتة لا صحة لها، وأن الطائرات أنهت مهمتها وعادت إلى قواعدها بسلام.

من جهة أخرى، أعلنت شعبة الإعلام الحربي، أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش الوطني، تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة، حاولت الإغارة على مواقع تابعة للجيش في جنوب ليبيا.

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