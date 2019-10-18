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وقفة احتجاجية في طرابلس تطالب بإطلاق سراح القافلة الطبية المختطفة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظم عدد من المواطنين والأطباء في طرابلس، وقفة احتجاجية للمطالبة باطلاق سراح القافلة الطبية المختطفة.

وشهد ميدان الجزائر في العاصمة، حضورالعديد من الأطقم الطبية، وهم حاملين لافتات تطالب بإطلاق سراح الأطباء الستة، الذين كانوا في طيرقهم لمدينة غدامس، لتقديم الخدامت الطبية التطوعية لأهالي المدينة والمناطق المجاورة لها.

وكانت الصفحة الخاصة بملف الأطباء المختطفين “الحرية لأطباء القافلة الطبية غدامس” على الفيسبوك، قد نشرت صورا للوقفة الاحتجاجية، بعد الإعلان عنها، قبل يوم، طالبت بضرورة الحضور لميدان الجزائر في العاصمة، للتضامن مع القافلة الطبية، والمطالبة بإطلاق سراح الأطباء الذي كانوا في طريقهم لتأدية واجبهم الإنساني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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