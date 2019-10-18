هون تواصل استعداداتها للدورة الثالثة والعشرين لمهرجان الخريف السياحي

تشهد مدينة هون، هذه الأيام، الاستعددات لإقامة الدورة الثالثة والعشرين لمهرجان الخريف السياحي الدولي.

وعقدت اللجنة المنظمة للدورة الجديدة للمهرجان، اجتماعا لبحث التنسيق والتجهيز للمناشط الثقافية والفنية، التي أعتاد عليها روّاد المهرجان في كل ليبيا وخارجها، على مدار الأعوام الماضية.

وقام آمر المنطقة العسكرية الوسطى، اللواء كمال الجبالي، بزيارة المواقع التي ستشهدها الدورة الثالثة والعشرين من المهرجان، لتقديم الدعم المعنوي والمادي، ولتأكيد حرص القيادة العامة للجيش الوطني، على إنجاح الدورة الجديدة لمهرجان الخريف السياحي الدولي.

وستبث قنوات 218 اليوم تقريرا جديدا، حول الاستعدادات لإقامة المهرجان، ضمن تغطيتها اليومية للمناشط والأحداث في المدن والمناطق في كل ليبيا.

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