سرت..تحذير من نقص مياه الشرب في المدينة

اكد مراقب التشغيل والصيانة بموقع سرت بالجهاز التنفيدى للنهر الصناعى مهندس على حافظ ان الأمداد المائى عبر خزان اجدابيا سرت متوقف مند عشرون يوما تقريبا بسبب نقص الانتاجية المائية بالابار و التعديات على مسارات المنظومة اجدابيا سرت وكثرة الوصلات الغير .الشرعية من المواطنيين

واوضح المهندس حافظ ان كمية المخزون المائى الموجودة بخزان القرضابية النهائى الواقع 13 ك م شرق سرت مليون ومائتان وثمانون ألف لتر مكعب من المياة وهى المخزون المائى حاليا بالخزان .

واوضح ان المخزون المائى بالخزان يكفى اكثر من عشرون يوما تقريبا على امداد مدينة سرت بالمياة يوميا.

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