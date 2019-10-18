الجيش الليبي يعلن تدمير أكبر مصنع لتخزين الأسلحة في مصراتة

قال الجيش الليبي ان سلاح الجو التابع للقوات المسلحة نفذ فجر اليوم الجمعة عدة غارات جوية إستهدفت معسكر الحامية وأهداف أخرى لقوات الوفاق داخل مدينة مصراتة .

ونتج عن هذه الغارات الجوية وفق ايجاز صادر عمن الجيش عدة إنفجارات كبيرة جراء تدمير وإحتراق مستودع لتخزين الصواريخ والذخائر كانت تستخدمه قوات الوفاق طيلة الفترة الماضية .

واكد الجيش الليبي أن هذه الضربات الجوية كانت نتيجة عمل لفرق وأجهزة الآستخبارات والإستطلاع بالقوات المسلحة الليبية، التي أستطاعت بمجهوداتها إكتشاف وتحديد مواقع هذه الأهداف التي كانت تستخدم لغرض تخرين الذخائر ومعدات الدفاع الجوي التي وصلت لها من تركيا .

وهنأت القوات المسلحة الليبية جميع منتسبيها وأجهزتها الإستخباراتية وسلاح الجو الليبي التابع لها على نجاح هذه العملية في تدمير أكبر مخزن أسلحة ومعدات داخل مصراتة الذي كان يهدد أمن وسلامة القوات المسلحة والمدنيين .

وحذر الجيش الليبي قوات الوفاق من محاولة تعريض أو تهديد سلامة قواتها المسلحة و المدنيين للخطر من خلال إستجلاب أو إستيراد أي نوع من أنواع الأسلحة والذخائر من الخارج ، أو تخزينها لغرض إستخدامها ضد قوات الجيش أو المدنيين ،مؤكدا بإن كامل التراب الليبي تحت سيطرته ومراقبته، وسيتم إستهداف هذه الأسلحة والمعدات في أي مكان .

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