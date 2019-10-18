تطور خطير في مجريات الحرب الجوية بليبيا!

في تطور لافت وخطير، نشرت مواقع تابعة لحكومة الوفاق بطرابلس مقطع فيديو يوثق لحظة إسقاط طائرة مسيرة، تابعة لـ”الجيش الوطني” بقيادة المشير خليفة حفتر، بواسطة صاروخ مضاد.

وأكد سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق أن الدفاعات الأرضية أسقطت طائرة “إماراتية” مسيرة شرق مدينة مصراتة، في حين نفى “الجيش الوطني” ذلك، مؤكدا أن جميع طائراته عادت إلى قواعدها بسلام بعد تنفيذ مهماتها.

وشدد اللواء محمد منفور آمر غرفة عمليات سلاح الجو التابع للجيش بقيادة المشير حفتر على أن سلاح الجو نفذ غارات طالت “مركزاً لتجميع الطائرات التركية جنوب شرق قاعدة مصراتة”، مضيفا أن غارة للجيش استهدفت “طائرة تركية مسيرة في ذات المنطقة بعد إقلاعها من نفس القاعدة”.

وفي السياق ذاته نشرت مواقع إخبارية مناصرة للجيش بقيادة المشير حفتر صور حطام الطائرة المسيرة التي أسقطت في شرق مصراتة، مشيرة إلى أنها تابعة للخصوم.

وفي تطور آخر، نشرت شعبة الإعلام الحربي صورا لحطام طائرة استطلاع مسيرة، مشيرة إلى أن قوات الجيش أسقطتها أثناء محاولتها الإغارة على مواقع تابعة له في جنوب ليبيا من دون تحديد المكان.

هذا، ويتواصل القتال على تخوم العاصمة الليبية طرابلس منذ أن أعلن الجيش بقيادة حفتر عملية للسيطرة على غرب ليبيا في أبريل الماضي.

وفيما تستمر الاشتباكات في ضواحي طرابلس الجنوبية والشرقية وحول مدينة العزيزية في محاور قتال ثابتة، تشن الطائرات النفاثة والمسيرة التابعة لـ”لجيش الوطني” بقيادة المشير خليفة حفتر غارات متواصلة منذ أكثر من شهر على مواقع داخل العاصمة وفي مدينة مصراتة، وترد طائرات مسيرة تابعة لحكومة الوفاق بغارات مماثلة تستهدف مواقع الجيش في المحاور حول العاصمة وفي مدينة ترهونة جنوب غرب طرابلس.

المصدر: RT

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