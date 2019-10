البرلمان يحذر من سوء الأوضاع البيئية حول مواقع إنتاج النفط

أعربت لجنة متابعة أداء المؤسسة الوطنية للنفط بمجلس النواب عن قلقها من تقارير وشكاوى بشأن الأوضاع البيئية المتعلقة بمواقع إنتاج وتصدير النفط.

وقال رئيس اللجنة يوسف العقوري في بيان إن الدراسة المبدئية للجنة أظهرت سوء الأوضاع البيئية حول تلك المواقع بسبب تزايد التلوث البيئي وغياب المعالجة الناجحة للانبعاثات الغازية وضعف مراقبة النشاط الإشعاعي.. بالإضافة إلى غياب المعايير في التخلص من النفايات النفطية.. ودعت اللجنة مؤسسة النفط والشركات النفطية إلى ضرورة وضع مخصصات كافية لمعالجة تلك الآثار السلبية..

