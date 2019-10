لوح العاملون بمستشفى طرابلس المركزي، حكومة الوفاق بوقف العمل بالمستشفى، خلال الـ48 ساعة المقبلة،

وذلك في حال عدم التحرك لإطلاق سراح زملائهم الذين تعرضوا للاختطاف من قبل مجهولين خلال أدائهم عملهم في إحدى القوافل الطبية.

هذا ونظم مجموعة من الكوادر الطبية، وقفة احتجاجية أمام مستشفى شارع الزاوية بطرابلس، تنديدًا بواقعة اختطاف 6 أطباء كانوا ضمن قافلة طبية في مدينة غدامس، وذلك على خلفية المطالبة بالإفراج عن شخص من مدينة الزنتان تم سجنه بطريقة غير قانونية عند مليشيا قوة الردع الخاصة.

The post العاملون بطرابلس المركزي يلحون بوقف العمل في المستشفى appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية