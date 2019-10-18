المُستشار الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي: السراج سيترأس وفد ليبيا للمشاركة في قمة “روسيا – إفريقيا”

قال حسن الهوني، المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن فائز السراج سيكون على رأس الوفد الذي سيسافر إلى مدينة سوتشي الروسية، للمشاركة في قمة “روسيا – إفريقيا”.
وقال الهوني في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، ردا على سؤال حول ما إذا كان السراج سيشارك في القمة، قائلاً: “نعم سيشارك شخصيًا على رأس الوفد الليبي”.
ومن المُقرر أن تعُقد القمة “الروسية – الأفريقية” في مدينة سوتشي الروسية، برئاسة مشتركة من قبل رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، بصفته رئيسًا للاتحاد الأفريقي، يومي 23 و24 أكتوبر الجاري.
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