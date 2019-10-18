اخبار ليبيا الان

المُستشار الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي: السراج سيترأس وفد ليبيا للمشاركة في قمة “روسيا – إفريقيا”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

قال حسن الهوني، المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن فائز السراج سيكون على رأس الوفد الذي سيسافر إلى مدينة سوتشي الروسية، للمشاركة في قمة “روسيا – إفريقيا”.

وقال الهوني في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، ردا على سؤال حول ما إذا كان السراج سيشارك في القمة، قائلاً: “نعم سيشارك شخصيًا على رأس الوفد الليبي”.

ومن المُقرر أن تعُقد القمة “الروسية – الأفريقية” في مدينة سوتشي الروسية، برئاسة مشتركة من قبل رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، بصفته رئيسًا للاتحاد الأفريقي، يومي 23 و24 أكتوبر الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية

عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك