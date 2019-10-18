 السعيدي: اجتماع القاهرة يستهدف توحيد جهود مجلس النواب

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي، إن اجتماع القاهرة المُرتقب، يستهدف توحيد جهود مجلس النواب كممثل شرعي وحيد للشعب الليبي.

وتابع القايدي، في تصريحات لـ”أصوات مغاربية”، إن مجلس النواب يدرس بشكل مستمر خارطة الطريق ما بعد دخول قوات حفتر إلى العاصمة طرابلس من أجل بناء حكومة وحدة وطنية.

وأضاف عضو مجلس نواب طبرق، أن مجلس النواب يعمل على إنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب إلى مرحلة دائمة بانتخابات ودستور للبلاد.

وفي ختام حديثه، اعتبر القايدي، أن علاقة ليبيا بمصر، علاقة تاريخية واجتماعية، قبل أن تكون سياسية، موضحًا أنها تعمل على قضية أساسية هي تحقيق الأمن في ليبيا باعتبار أن أمن مصر من أمن ليبيا.

وأعلن مجلس النواب المُنعقد في طبرق، اليوم الخميس، بدء توافد أعضاء المجلس النواب من كافة أنحاء ليبيا، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لانعقاد اجتماعات النواب التي تجرى برعاية اللجنة الوطنية المصرية المكلفة بالملف الليبي.

وبحسب بيان للمجلس، قال الناطق باسم مجلس نواب طبرق، عبدالله بليحق، إن الاجتماعات ستنعقد يومي الجمعة والسبت بهدف تقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى بين أعضاء مجلس النواب للوصول إلى حل للأزمة الليبية من خلال مجلس النواب، موضحًا أنه الجسم الشرعي الممثل للشعب الليبي، – حسب قوله.

وكان الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أعلن عقد اجتماع لأعضاء المجلس في القاهرة برعاية مصرية لمحاولة للملمة مجلس النواب، وإيجاد رؤية واحدة لمجلس النواب كممثل شرعي للشعب الليبي قبيل اجتماع برلين المقبل.

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