مستشفى طرابلس الجامعي يتعاقد لاستيراد أجهزة جديدة لعلاج الأورام

اعتمد الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى عقود توريد وتركيب 11 جهازًا لعلاج الأورام بمستشفى طرابلس الجامعي.

وتتضمن العقود توريد مواد التشغيل لقسم الأشعة العلاجية وقطع غيار جهاز المسرّع الخطي، وستعمل الأجهزة التي سيجري تشغيلها بتقنيات تصوير ثلاثية ورباعية الأبعاد لإجراء التشخيص والكشف بدقة عالية الأبعاد والقيمة والزمن، حسبما أكدت صفحة وزارة الصحة على موقع «فيسبوك»، أمس الخميس.

وأوضحت الوزارة أنه سيجرى توريد جهاز «جاما كاميرا» حديث تشخيصي وعلاجي ليتم تشغيله بقسم الطب النووي لعلاج حالات الأورام باستخدام المواد النووية والنظائر المشعة.

ووفقًا للعقود التي جرى اعتمادها سيتم توريد جهاز المُسرِّع الخطي أحد الأجهزة المستخدمة لعلاج الأورام السطحية، كما يمكن استخدام هذا الجهاز أيضًا للاصطدام بهدف إنتاج الأشعة السينية لعلاج الأورام العميقة.

وشملت عقود التوريد والتركيب أيضًا جهاز رنين مغناطيسي حديث MRI وجهاز تصوير مقطعي حديث CT SCAN و 3 أجهزة موجات فوق صوتية و جهازي أشعة متنقلين وجهاز أشعة رقمي للصورة الملونة وجهاز أشعة X-RAY.

الأجهزة الجديدة، ستساهم في رفع معدل الطلب على الخدمة داخل الأقسام التي جرى توريد الأجهزة لها إلى الضعف، وفقًا للمدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مستشفى طرابلس الجامعي نبيل العجيلي، الذي أشاد بالاتفاق مع الشركة الأميركية الموردة لجهاز المسرّع الخطي لتركيب وصيانة الجهاز بعد خروجه عن الخدمة في العام 2016.

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