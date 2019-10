أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في بنغازي، ضبط 60 سيارة بدون إجراءات ومصادرتها.

وأضاف الجهاز، أنه تم أيضا مداهمة عدد من المنازل التي تأوي مهاجرين غير شرعيين، واستطاع عناصر الجهاز إلقاء القبض على (180) مهاجر من جنسيات مختلفة

