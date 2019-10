أفادت مصادر باحتمالية إصابة المليشياوي المطلوب دوليا صلاح بادي آمر ميليشيا الصمود.

وأوضحت غرفة عمليات اجدابيا، أن الإصابة جاءت جراء استهداف القوات الجوية لمقر الميليشيا، مشيرة إلى أن هناك تكتم شديد عن علاقة الإصابة بالضربة الجوية للفرناج والتي ادعت الميليشيات أنها لم تصيب المعسكر.

The post أنباء عن إصابة المليشياوي صلاح بادي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية