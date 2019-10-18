ورشة لكتابة مقترحات المشاريع بفرع الهلال الأحمر اجدابيا

اختتمت بقاعة التدريب بمقر فرع الهلال الأحمر اجدابيا، الورشة التدريبية حول كيفية كتابة المقترحات والتقارير تحت إشراف وتنظيم مكتب الشباب والعمل التطوعي بالفرع.

واستمرت الورشة يومين متواصلين وقد تم تقسيمها إلى جزئين نظري وعملي، واستهدفت قرابة 35 متطوع من منتسبي الفرع.

مدير فرع الهلال الأحمر اجدابيا -منصور عاطي -قال في حديث خص به (بوابة إفريقيا الإخبارية)، إن الورشة اقيمت لتطوير المستوى لدى المتطوعين بالفرع حول كيفية كتابة المقترحات والتقارير الخاصة بالمشاريع بشكل صحيح وبطريقة حديثة تتماشى مع الجهات المانحة من خارج إدارة الفرع.

وأضاف عاطي، أن أهم المحاور التي تناولتها هذه الورشة، كان حول كيفية كتابة اهداف المشاريع بشكل صحيح وكيفية وضع خطة زمنية ومحددة للمشاريع، أيضاً كيفية اختيار الفئات المستهدفة، بالإضافة إلى كيفية إعداد الميزانيات التقديرية لإقامة تلك الأنشطة.

واختتم مدير فرع الهلال الأحمر اجدابيا حديثه، أن هذه الورشة ستكون بداية لسلسلة من الورش التدريبية في مجال إدارة المشاريع التي يكون لها المردود الايجابي على المجتمع.

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