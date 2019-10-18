المشري يُهنئ آبي بحصوله على “نوبل للسلام”

هنأ رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بحصوله على جائزة نوبل للسلام.

ومن جانبه، عبر آبي عن مخاوفه بشأن الوضع في ليبيا، معربا عن استعداد إثيوبيا لدعمها من خلال المنظمات الإقليمية والدولية، ودعا الليبيين أن يكونوا أقوياء وموحدين في العمل من أجل إحلال السلام بجميع أنحاء بلادهم.

يُشار إلى أن المشري قد وصل إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، صباح أمس الخميس، والتقى فور وصوله مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى محمد فكي بمقر الاتحاد.

ودعا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد إلى أن يكون للاتحاد الأفريقي دور بارز في حل الأزمة الليبية وقطع الطريق أمام التدخلات السلبية للدول الأخرى.

ومن جهته، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أن الحل هو فقط بيد الليبيين بعيداً عن التدخلات الخارجية، وأن الاتحاد مصلحته في استقرار ليبيا، ويمكن أن يلعب دوراً إيجابياً في حل أزمتها.

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