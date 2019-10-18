ترحيل 126 مهاجرا غير شرعي من ليبيا إلى النيجر

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الجمعة، ترحيل 126 مهاجرا من ليبيا إلى النيجر عبر مطار مصراتة، وذلك ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية.

وأوضح مكتب المنظمة في ليبيا، أن المهاجرين رافقهم خلال الرحلة فريق طبي لتقديم رعاية صحية خاصة لاثنين من المهاجرين تطلبت حالتهم رعاية صحية.

يشار إلى أن برنامج “العودة الطوعية” تنفذه المنظمة الدولية للهجرة لترتيب عودة المهاجرين العالقين إلى بلدانهم، وأعيد أكثر من 5 آلاف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما تم إعادة أكثر من 16 ألف مهاجر غير شرعي من ليبيا إلى بلدانهم الأصلية العام 2018.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة، قد كشفت في وقت سابق، وجود أكثر من 650 ألف مهاجر على الأراضي الليبية خارج مراكز الإيواء الحكومية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا