حول احتجاجات لبنان.. الزائدي: لنا في ذلك عبر

دعا منسق الحركة الوطنية الليبية للشؤون السياسية مصطفى الزائدي، الشعب الليبي إلى الانتفاض ضد الفساد والإفساد.

وقال الزائدي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “شعب لبنان يخترق حاجز ‫الطائفية ويطلق ثورة ضد ‫حكم العائلات الإقطاعية. رسالة الينا، حيث يسعى بقايا أبناء العائلات المرتبطة بالترك والطليان ورأسماليوا النهب والاعتقادات الوهمية، حكم الشعب الليبي، الوقاية خير من العلاج، أقل ثمنا وأخف ألماً. لنا في ذلك عبر، ودعوة لينتفض الليبيون سلما ضد الفساد والإفساد، ولطرد المجرمين الذين يعيثون في الوطن فسادا، ولدعم القوات المسلحة وأجهزة الأمن، لإعادة الأمر الى نصابه. وندعو الله ان يهدينا وان يثبت اقدام جيشنا ًان يمن على شعب بنصره، انه نعم المولى ونعم النصير، حسب تعبيره.

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