العريبي: وصول النواب لمصر لحضور اجتماع القاهرة٢

أكد عضو مجلس النواب، عيسى العريبي، توافد النواب على مصر لحضور اجتماع القاهرة 2.

وأوضح العريبي، أن وفد المجلس المؤلف من 90 نائبا سيناقش أمور عدة أبرزها لمّ شمل المجلس ليعود هو الواجهة السياسية التي يجب أن تخاطب ويخاطبها العالم بصفته الجهة الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي.

وقال العريبي: “إن الاجتماع ينعقد على مدار يومين، وسيكون برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري”، مشيرًا إلى أن الاجتماع سيكون تكملة لاجتماع النواب الليبيين الأول، الذي عقد في القاهرة قبل ثلاثة أشهر، متوقعًا أن يؤدي إلى تقارب في وجهات النظر لإنهاء الأزمة الليبية.

