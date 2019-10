فقي: الحل بيد الليبيين فقط بعيداً عن التدخلات الخارجية

التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري، الخميس، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي “موسى فقي” في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل الحل السياسي للأزمة الليبية في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها العاصمة طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بأن المشري أكد خلال اللقاء على ضرورة أن يكون للاتحاد الأفريقي دور بارز في حل الأزمة، وقطع الطريق أمام التدخلات السلبية للدول الأخرى.

من جهته أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، بأن الحل بيد الليبيين فقط، بعيداً عن التدخلات الخارجية.

