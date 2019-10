حذر رئيس مجلس أعيان ومشائخ ترهونة “صالح الفاندي”، “المليشيات المسلحة في مدينة مصراتة التي تهدد بدخول مدينة ترهونة.”

وأضاف الفاندي، في تصريح مصور، أنه يصعب على تلك التشكيلات المتواجدة في مصراتة الدخول إلى مدينة ترهونة أو المساس بها”، مضيفا أن تلك القوات تسعى للتنكيل بأهل ترهونة كما فعلت في غريان.

وتابع الفاندي، ” أن أبناء ترهونة سيواصلون الحرب ضد الأتراك ومن وصفهم بالعملاء والخونة”.

