سوق العملات يُغلق على انتعاشة للدينار الليبي

شهد الإغلاق الأسبوعي للعملات الأجنبية انخفاضات كبيرة أمام الدينار بالمقارنة مع بداية الأسبوع في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن وبنغازي.

وفقد الدولار من قيمته أمس الخميس ما مقداره قرشان وبيع بـ4.16 دنانير ومن جهته انخفض اليورو بمقدار قرشين أيضا مسجلا 4.53 دنانير، أما فيما يخص الذهب عيار 18 كسر فقد سجل 143 دينارا للغرام بانخفاض قدره ديناران عن بداية الأسبوع.

وعلى صعيد العملات الأجنبية فقد انخفض الدينار التونسي بمقدار قرش وبيع بـ1.43 قرشا حالة الانخفاض شملت أيضا الليرة التركية التي بيعت على صعيد الحوالات بين طرابلس وتركيا بـ70 قرشا هذه الانخفاضات لم تشمل الجنيه لمصري الذي ظل مستقرا عند 24 قرشا للجنيه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية