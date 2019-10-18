المسماري يكشف تفاصيل الغارات على مصراتة.. وما حققته من أهداف

كشف الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، اليوم الجمعة، عن تفاصيل عمليات سلاح الجو التي استهدفت مخازن للجماعات المسلحة في مصراتة.

وقال المسماري، في بيان خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، “إن سلاح الجو التابع لقواتنا المسلحة الليبية نفذ عدة غارات جوية على معسكر ومرافق في مدينة مصراته، كانت تستخدم من قبل المليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة، لتخزين معدات وأسلحة دفاع جوي تركية، حيث نجم عن هذه الغارات الجوية عده انفجارات هائلة نتيجة لتدمير واحتراق صواريخ وذخائر كانت مخزنة في هذه المرافق التي استخدمت من قبل المليشيات المسلحة، وهذه الضربات الجوية كانت نتيجة لعمل مضني لفرق وأجهزة الاستخبارات والاستطلاع بالقوات المسلحة الليبية التي استطاعت بمجهوداتها اكتشاف وتحديد مواقع هذه المرافق التي استخدمت لغرض تخزين معدات وذخائر دفاع جوي وصلت لها من تركيا”، بحسب تعبيره.

وأضاف المسماري، “تهنئ القوات المسلحة الليبية جميع منتسبيها وأجهزتها الاستخباراتية وسلاح الجو التابع لها على هذه العملية الناجحة في تحييد أي معدات وأسلحه تهدد أمن وسلامة قواتها المسلحة والمدنيين، كما تنذر وتحذر القوات المسلحة الليبية أي جماعة أو مليشيا مسلحة من محاولة تعريض أو تهديد أمن وسلامة قواتها المسلحة والمدنيين للخطر من خلال استجلاب أو استيراد أي نوع من أنواع الأسلحة أو الذخائر من الخارج، أو تخزينها لغرض استخدامها ضد قواتنا المسلحة أو المدنيين، بأن جميع التراب الليبي تحت سيطرتها ومراقبتها، وسيتم استهداف هذه الأسلحة والمعدات في أي مكان كانت”.

وتابع، “تبين القوات المسلحة بأن سلاح الجو قام بتنفيذ هذه الضربات بدقه متناهيه، وإنها أصابت أهدافها دون التأثير على أي منشأت أو مرافق مدنية، وعادت جميع الطائرات سالمه للقواعد التي اقلعت منها بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح، هنيئاً لقواتنا المسلحة على ما تقدمه من أعمال ضد هذه الجماعات والمليشيات المسلحة، لأجل تطهير هذا الوطن الغالي من رجسها، وأعاده الأمن والأمان لكل مناطق الوطن الليبي الغالي”.

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