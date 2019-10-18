عقب استهداف مخزن ذخائر لمليشيا “الطاجين”..إخلاء منطقة الحامية في مصراتة بسبب تطاير الذخائر

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع اليوم الجمعة أنه تم إخلاء منطقه الحامية في مدينة مصراتة من قاطنيها بشكل كامل خوفا على حياتهم بسبب تطاير الذخائر بعد استهداف سلاح الجو لمخزن ذخائر تابع لمليشيا “الطاجين”.

وأضاف المصدر أن أهالي المدينة سمعوا دوي انفجارات الذخائر وخاصة صواريخ الجراد من المخازن الخاصه بالذخائر والأسلحة وتجمع للآليات وعتاد عسكري آخر .

وأشار المصدر إلى أن مليشيا “الطاجين” تعد من أكبر المليشيات وأكثرها تسليحا في مدينة مصراتة ويصل مقدار الأسلحة والذخائر التي بها إلى الملايين الدينارات.

وفي ذات السياق، كان سلاح الجو نفذ ضربة جوية دقيقة واستهدف مقرا مسلحا تابع لمليشيا “كتيبة باب تاجوراء” في شارع الظل في منطقة بن عاشور بمدينة طرابلس.

وشوهد تصاعد أعمدة الدخان من مقر المليشيا وسمع المواطنين القريبين من المنطقة جوي وأصوات انفجارات الذخائر لوقت طويل.

والمقر المستهدف عبارة عن منزل سابق لنجل معمر القذافي “المعتصم” وتتخذه تلك العناصر مقرا لها وتجمعا ومخزن للذخائر، باﻹضافة إلى أعمال أخرى غير مشروعة تقام فيه منذ استيلائها عليه في 2011.

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