انتخاب احفيظة عضواً بالمكتب التنفيذي (ISSA)

أعلن المكتب التنفيذي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي الايسا (ISSA) عن انتخاب الدكتور ادريس احفيظة، رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي، عضوا بالمكتب بإجماع الأعضاء.

وجاء انتخاب احفيظة، ضمن فعاليات المنتدى العالمي الثامن والثلاثين للضمان الاجتماعي الذي عقد في الفترة من الرابع عشر الى الثامن عشر من اكتوبر الجاري بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة 1300 صانع قرار و153 ممثل عن الدول المشاركة ومنها ليبيا.

ويسجل هذا الانتخاب كنجاح يضاف الى رصيد صندوق الضمان الاجتماعي بعد حصوله عام 2017 على جائزة تغطية شمول أنظمة الضمان الاجتماعي اثناء انعقاد المنتدى الإفريقي للضمان الاجتماعي بالعاصمة الإثيوبية اديس ابابا، وتقلده لمهام مساعد الامين العام لصناديق الضمان العربية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

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