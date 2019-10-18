شكشك يُتابع تدفق أموال علاج الجرحى

ترأس رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك يوم الخميس اجتماعا موسعا ضم شخصيات عسكرية وقيادات إدارية تابعة لحكومة الوفاق بينهم آمرا غرفة العمليات المشتركة والمنطقة العسكرية طرابلس وبمشاركة وكيل وزارة المالية ووكيل عام وزارة الصحة بالإضافة لمدير مركز الطب الميداني والدعم.

ووفقا لما ورد عن حساب ديوان المحاسبة عبر موقع “فيسبوك” فإن شكشك قد ناقش مع القيادات العسكرية تقييم الخدمات الصحية المقدمة للجرحى في الخارج وشدد آمرو المناطق العسكرية على ضرورة إيجاد الخلل في نظام الدفع المالي الخاص بالجرحى سواء كان في منظومة العلاج أو الأفراد القائمين عليه.

وخلص الاجتماع إلى أن تتولى الملحقيات الصحية مهام الإشراف على العلاج للجرحى في الخارج بمتابعة صندوق التأمين الصحي وإعادة هيكلة مركز الطب الميداني والدعم كما شدد القادة العسكريين بحضور شكشك على ضرورة ضمان تدفق الأموال لعلاج الجرحى على أن يتم فصل عقود العلاج والإسكان للجرحى وأن تتكفل الدولة بسدادها دون الكشف ما إذا كانت المخصصات من الخزانة العامة أو على حساب أبواب مصروفات أخرى.

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