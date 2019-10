الشاطر مغردا: توصيات اجتماع برلين ستكون هي والعدم واحد

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبد الرحمن الشاطر، أنه لو انعقد لقاء برلين فسيكون نجاح لألمانيا، قائلاً: “لو أصدر توصيات ينقعوها ويشربوا ميتها، وهي العدم واحد”.

وقال الشاطر، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “سيوصي بمنع تزويد الأطراف الليبية بالسلاح، ما هو فيه قرار من مجلس الأمن”.

وتابع الشاطر: “سيوصي بالعودة للحوار السياسي، ما هو البعثة الأممية أفسدته أكثر من مرة”.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، سيتم تنظيمه مطلع الشهر المقبل، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.

