عمليات الكرامة: تكتم شديد على اصابة القيادي “صلاح بادي” بغارة جوية

أصيب القيادي بمدينة مصراتة “صلاح بادي”، وآمر “لواء الصمود” في المعارك الدائرة ضد الجيش الوطني بالعاصمة طرابلس.

وأفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الوطني، بأن القيادي المطلوب دوليا “صلاح بادي” أصيب في استهداف القوات الجوية مقر عملياته.

وأشار المركز إلى أن قوات الوفاق تتكتم على علاقة الإصابة بالضربة الجوية التي حدثت بمنطقة الفرناج، وأن الضربة لم تصب المعسكر وأصابت أهدافا مدنية، مشيرا إلى أنه تم نقله عقب الضربة في سيارة إسعاف مجهزة وخاصة إلى مكان آخر وسط تكتم شديد.

وصلاح بادي من مواليد 23 مايو 1957 بمدينة مصراتة، وحصل على بكالوريوس علوم جوية عسكرية عام 1980 في تخصص “طيار مقاتل”، وعمل مدرسا بأكاديمية الدراسات الجوية وضابط عمليات بالسلاح الجوي.

وسطع اسم “صلاح بادي” بليبيا قبيل انعقاد مجلس النواب الليبي المنتخب في مدينة طبرق الساحلية، حيث قاد بادي عملية عسكرية أطلق عليها “فجر ليبيا“، في 13 يوليو 2014، بهدف السيطرة على مطار طرابلس، والتي أدت إلى حرق مطار طرابلس العالمي وخزانات النفط القريبة منه وخروجه عن العمل.

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