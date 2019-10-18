إقتصاد الوفاق: 48 مليار دينار ميزانية ليبيا لعام 2020

ليبيا – أعلنت حكومة الوفاق أمس الخميس أن ميزانية ليبيا لعام 2020 تقدر بأقل من 48 مليار دينار ليبي بما يقارب الـ34 مليار دولار وذلك بعد يوم من قيامها بإجراء زيادة كبيرة في أسعار الكيروسين في إطار برنامج إصلاحات.

وزارة الإقتصاد أوضحت في بياناً لها نشرته وكالة “رويترز” للأنباء أمس الخميس أن الميزانية التي ستكون جاهزة في ديسمبر القادم لتسري مع بداية العام ،لافتةً إلى أنها ستكون متوازنة ولا يوجد عجز ولا يوجد دين عام.

وأضافت أن الاختلالات ستُعالج داخل الميزانية نفسها بدون اقتراض،موضحةً أن ميزانية 2019أو الترتيب المالي نحو 33.83 مليار دولار وتمت الموافقة عليها بعد أشهر من المشاحنات.

وفي بيان مكتوب ردا على أسئلة لرويترز،قالت الوزارة :”إن الهجوم على طرابلس الذي أطلقته قوات شرق ليبيا كان له تأثير كبير وسلبي على الإصلاحات الاقتصادية منذ اندلاع القتال في أبريل نيسان”.

وأضافت :”لقد عطل الهجوم أيضا تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية حيث كان من المتوقع أن يبدأ إصلاح دعم الوقود بحلول نهاية أبريل”.

ورأت إقتصاد الوفاق أن ما وصفته بـ”الهجوم” على العاصمة طرابلس أثر أيضا على أسعار السلع الزراعية واللحوم،مشيرةً إلى أن الموانئ تعمل بشكل طبيعي وهناك احتياطيات تكفي ما يصل إلى أربعة أشهر.

إقتصاد الوفاق إختتمت بيانها بالقول إن المكافأة التي أُعلن عنها أثناء عيد الأضحى في أغسطس الماضي وقدرها ثلاثة آلاف دينار لكل مقاتل تابع لحكومة الوفاق وحارب ضد الجيش الوطني لم يتم صرفها بعد بسبب الكثير من الإجراءات البيروقراطية وأن الإنفاق على الحرب متغير ويزداد كلما طال ما تم وصفه بـ”العدوان”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية