سلاح الجو يدمر أكبر مخزن أسلحة ومعدات للميليشيات في مصراتة

نفذ سلاح الجو التابع للقوات المسلحة أمس عدة غارات جوية، استهدفت معسكر الحامية وأهدافا أخرى للمجموعات المسلحة داخل مدينة مصراتة.

وحسب شعبة الإعلام الحربي، فقد نتج عن الغارات تدمير أكبر مخزن أسلحة ومعدات داخل مصراتة، وصلت إليها من تركيا، كانت تستخدمه المليشيات طيلة الفترة الماضية، مؤكدة أن القوات المسلحة تمكنت من اكتشاف وتحديد مواقع هذه الأهداف، وإصابتها دون التأثير على أي منشأة أو مرفق مدني.

هذا وأكدت القوات المسلحة أن كامل التراب الليبي تحت سيطرتها ومراقبتها، إضافة إلى أن جميع الأخبار المتداولة بشأن إسقاط إحدى طائراتها داخل مصراتة لا صحة لها.

من جانبها ناشدت مديرية أمن مصراتة السكان الابتعاد عن معسكر الحامية، بسبب استمرار انفجار الذخائر فيه بعد استهدافه بالضربة الجوية.

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