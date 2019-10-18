بنغازي الطبي: استئصال كلية لطفلة حديثة الولادة بعمر 18 ساعة

أعلن المكتب الاعلامي لمركز بنغازي الطبي عن نجاح طاقم جراحة الاطفال بالمركز في استئصال كلية مشوهة لطفلة حديثة الولادة (18ساعة) اعتبرها الجراح الدكتور موسى الهاجين الذي أجرى العملية بالحالة صعبة والغريبة.

وتلقى أطباء جراحة الأطفال استدعاء طارئ لحالة طفلة حديثة الولادة، تعاني ضيقا شديدا في التنفس أوضحت الصور التلفزيونية أثناء فترة حمل والدتها بوجود كيس كبير على منطقة البطن، غير معروف المكان وتكوينه يضغط بشدة على عضلة الحجاب الحاجز والرئتين، أستمر بالنمو خلال أشهر الحمل الأخيرة، وإثر ولادة الطفلة نقلت على الفور الى غرفة العمليات المستعجلة.

وأوضح الدكتور الجراح موسى الهاجين أن حالة الطفلة غير معتادة حيث يكون مصدر الكيس المبيض أو الأمعاء ولكن في حالة هذه الطفلة كان مصدر الكيس مجهول.

وواصل الهجين في حديث الذي نقله المكتب الاعلامي لمركز بنغازي الطبي قائلا ” اكتشفنا بعد عمل الفحوصات أن هذا الكيس عبارة عن (الكلية اليمنى ذات النسيج التالف) أي غير مكتملة النمو لسبب ما ادى الى تشوه خلقي فيها، وكان يضغط على الرئتين ويدفع جميع محتويات البطن الى الجهة اليمنى محدثا حالة اختناق للطفلة بعد الولادة مباشرة”.

قرار العملية

قرر الدكتور الجراح اجراء العملية وعمر الوليدة 18 ساعة وبدأ في استئصال الكلية اليمنى المشوهة التالفة بعد تصفيتها من السوائل الموجودة بالداخل وتكللت الجراحة بالنجاح ومكثت الطفلة بالعناية لعشرة ايام تحت الفحوصات والمتابعة، ثم قرر الاطباء خروجها من المستشفى بعد الاطمئنان على وضعها وأنها بصحة جيدة، وأن والكلية اليسرى السليمة تقوم بعملها بشكل طبيعي.

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