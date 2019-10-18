بليحق: اجتماعات النواب في القاهرة برئاسة فوزي النويري تبدأ اليوم الجمعة

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن الجلسات التي ستنطلق اليوم الجمعة ستكون برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان فوزي النويري،مشيراً إلى أن الاجتماعات ستبحث التوصل إلى رؤية موحدة لمجلس النواب للبت في أي حل تطرحه الأطراف الدولية.

بليحق أكد في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” أن اجتماعات القاهرة لن تتطرق إلى الجانب العسكري خلال الاجتماعات،لافتاً لحرص مصر على وحدة مجلس النواب والخروج بموقف موحد يعزز دور المجلس في التعاطي مع أي مقترح دولي يقدم لحل الأزمة سياسيا.

وشدد المتحدث باسم مجلس النواب على أن أي حل يأتي من المجلس اعتباره الجهة التشريعية الوحيدة الممثلة للشعب الليبي.

ونفى بليحق تطرق الاجتماعات إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا أو التطرق للأوضاع العسكرية ، لافتاً إلى أن الاجتماع يهدف إلى توحيد الرؤى بين أعضاء البرلمان.

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