رفض شحنة أغذية في ميناء مصراتة

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، رفض شخنة أغذية قادمة من تركيا محملة في 943 صندوق، وذلك في ميناء مصراتة البحري.

وقال المركز أن الشحنة تضمنت عبوات عجين تحتوي على لون محظور «E104»، إضافة إلى عبوات القهوة ليس عليها البيانات التوضيحية، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وأجرى مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية في زليتن بالتعاون جهاز الحرس البلدي، جوله تفتيشية علي بعض المحال الغذائية وبعض المطاعم، حيث صادروا بعض المواد الغذائية منتهية الصلاحية، ومواد بها ألوان محضورة، وأغلقوا بعض المحال.

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