إنجاز جديد لصندوق الضمان الاجتماعي في ليبيا

انتخب المنتدى العالمي 38 للضمان الاجتماعي المُنعقد في بروكسل، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي الليبي، إدريس حفيظة المبروك، لعضوية المكتب التنفيذي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي الـ”ايسا”.

وجاء اختيار المبروك بعد إجماع من قبل كافة الأعضاء المشاركين بحسب ما ذكرته إدارة الدعم الفني بصندوق الضمان الاجتماعي، التي أشارت إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن سلسلة النجاحات المتتالية للصندوق بشمول تغطيته الاجتماعية ونظامه الجيّد.

يُشار إلى أن صندوق الضمان الاجتماعي الليبي قد تحصل عام 2017 على جائزة التميز في أديس أبابا وذلك لشمول تغطيته الاجتماعية للمضمونين والمتقاعدين.

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