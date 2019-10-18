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صنع الله: نتمسّك بالشفافية وسط ظروف صعبة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن إدارة المؤسسة تحمي نفسها في بلد يشهد صراعا مسلحا من خلال الحفاظ على مبدأ وحدة المؤسسات وفرض سياسية القانون.

وأشار صنع الله خلال حديث له أثناء زيارته جامعة جورج تاون في أمريكا إلى أن مؤسسة النفط تسعى لتطبيق الشفافية بالتزامن مع ظروف صعبة تصاحب عمل قطاع النفط.

وأضاف رئيس المؤسسة الوطنية خلال حديثه، أن دولا أجنبية تقوم بتسميم الفضاء الإعلامي في ليبيا وذلك للترويج لحلول زائفة واستمرار البلبلة في ليبيا حسب تعبيره.

يُشار إلى أن المؤسسة استعرضت أمام مسؤولين أمريكيين استراتيجيتها للسنوات الخمس القادمة، والتي تهدف إلى رفع معدلات الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل من النفط و4 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا بحلول عام 2024 .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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