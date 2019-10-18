المحجوب يكشف حصيلة الغارات الاخيرة والمواقع المستهدفة بطرابلس

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، العميد خالد المحجوب، إن سلاح الجو نفذ الخميس غارات جوية متزامنة، على عدة مواقع ومعسكرات تابعة لقوات الوفاق بضواحي العاصمة طرابلس.

وأوضح المحجوب في تصريح للعربية نت، أن سلاح الجو شن غارات جوية عنيفة ودقيقة، استهدفت منطقة مشروع الموز الواقعة بين عين زارة والسبيعة، وبعض التجمعات التابعة للمليشيات في منطقة العزيزية، وكذلك الموجودة قرب الاستراحة الحمراء.

وأضاف المحجوب أنه تم كذلك ضرب مقر ميليشيا باب تاجوراء الذي يستخدم بشكل سري، ويعتقد أن بداخله غرفة عمليات لإدارة المعركة، مشيرا إلى أن القصف تم أثناء عقد اجتماع، وهو ما أدى إلى مقتل عدة عناصر وتدمير مخزن الذخيرة الموجود في المقر.

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