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تكليف لجنة لإقامة بوابة أمنية للهلال النفطي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت الإدارة العامة للأمن المركزي تكليف لجنة للوقوف على احتياجات مكتب الأمن المركزي للهلال النفطي وإقامة بوابة أمنية به.

كما تتمثل مهمة اللجنة في صيانة مقر مكتب الأمن المركزي للهلال النفطي من المنطقة الممتـدة من الأربعين إلى العقيلة غربا، حسبما ذكرت الإدارة العامة للأمن المركزي عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

تشكيل اللجنة تم بناء على تعليمات مدير الإدارة العامة للأمن المركزي العقيد صلاح الخفيفي، وتتكون من مدير شؤون العامة والمالية العقيد ناصر الحداد ورئيس قسم المركبات العقيد طارق العبار.

وشدد الحداد في حديث مع مدير مكتب الهلال النفطي الرائد عبد الحميد الشيخي على أن هذه التجهيزات سيتم إنجازها في وقت قريب، من دون تجديد موعد معين.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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