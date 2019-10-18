كاتب إيطالي “يتحسّر” على ليبيا بعمل يُوثّق جمالها

يعرض الكاتب الإيطالي، جيوردانو كونتي اليوم الجمعة، كتابه الجديد حول ليبيا بعنوان “ليبيا فيليكس.. انسجام قديم” “Lybia Felix. Un’antica armonia” بمكتبة مالاتيستا التاريخية الشهيرة الواقعة بمدينة تشيزينا في إيطاليا.

ويحتوي الكتاب على مجموعة صور قديمة لليبيا، يستذكر بها الكاتب جمال وهدوء البلاد مقارنة مع الحرب والقتال الدموي الذي تعيشه في الوقت الحالي وفوضى المهاجرين، بحسب ما ورد على موقع emiliaromagnanews24.

ويصف الكاتب الإيطالي جمالية تاريخ ليبيا التي وثقتها الآثار التاريخية المكتشفة وشهاداتها الثمينة عن الحضارة اليونانية والرومانية والبيزنطية التي مرت على البلاد، وتركت بصمتها حتى اليوم من مدن أثرية مختلفة، مهددة بسبب الحرب الدائرة في البلاد.

ويخوض جيوردانو كونتي في كتابه بتفاصيل جمالية عن تراث ليبيا ذي القيمة التي لا تقدر بثمن والذي ينتمي إلى البشرية جمعاء وقد ألهم الفن والعمارة والهندسة على مدار ألفي عام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية