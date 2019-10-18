الحويج يسلم النائب الأوروبي عن إيطاليا وثائق تكشف نشاط ميلشيات طرابلس

أشاد المنسق العام لمجموعة أحزاب الشعب الأوروبية والنائب الأوروبي عن إيطاليا فلافيو مارتشيلو، بالنجاحات التي حققها الجيش الليبي في عمليات مكافحة الإرهاب والميلشيات، مشيرا في لقائه أمس بوزير خارجية الحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج بمقر البرلمان في بروكسل، إلى أن ليبيا من أهم شركاء الاتحاد الأوروبي في عملية مكافحة الإرهاب، ومبديا الاستعداد لتقديم المزيد من الدعم للأجهزة الأمنية بالحكومة المؤقتة لتعزيز قدراتها.

من جهته سلم الحويج مارشيلو ملفا متكاملا يتضمن وثائق تكشف نشاط ميلشيات طرابلس في جرائم الهجرة غير القانونية وتهريب الوقود وغسيل الأموال وتسهيل تنقل الإرهابيين.

هذا وقال الحويج إن التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لليبيا، يتمثل في الدعم العسكري من قطر وتركيا للجماعات المسلحة، ما تسبب في انتشار أكثر من عشرين مليون قطعة سلاح، مؤكدا أن الجيش مصمم على المضي في عملياته لتطهير كامل التراب الليبي من الميلشيات.

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