التعديات تحرم سكان سرت من مياه النهر الصناعي

يعاني سكان مدينة سرت من انقطاع مياه النهر الصناعي منذ 20 يومًا، نتيجة عدم توافر كميات كافية من المياه في الآبار، بعد التعديات غير القانونية من قبل بعض المخالفين.

وقال مراقب التشغيل والصيانة بالجهاز التنفيدى للنهر الصناعى على حافظ لـ«بوابة الوسط»، إن الإمداد المائى عبر خزان إجدابيا سرت متوقف مند 20 يوما تقريبا، مشيرًا إلى أن ذلك ناتج عن التعديات على مسارات المنظومة وكثرة الوصلات غير الشرعية من المواطنيين.

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وأوضح أن كمية المخزون المائى الموجودة بخزان القرضابية النهائى الواقع 13 كيلو متر شرق سرت تبلغ مليون و280 ألف لتر مكعب من المياة وهى المخزون المائي حاليا بالخزان، منبها إلى أن هذه الكمية تكفي نحو 20 يومًا تقريبا لإمداد مدينة سرت بالمياه.

ولفت إلى أن كمية ضخ المياه من المخزون المائى الاحتياطى بالخزان للمدينة يوميا فى حدود 50 ألف لتر مكعب؛ فيما قال مدير مكتب خدمات لشركة العامة للمياه بسرت سعيد الغرشة إن استهلاك المياه لسكان سرت أكثر من 45 ألف متر مكعب من المياه يوميا، داعيًا أهالي المدينة إلى ترشيد المياه من أجل توفيرها لكي تكفي الجميع.

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