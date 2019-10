اتهم رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، الأمم المتحدة بالتسبب فيما وصلت له ليبيا، قائلاً إنه لا توجد ديمقراطية في ليبيا الآن.

وأكد الثني، أن الديكتاتورية باتت هي النظام السائد، وأن الجيش الليبي، هو من فرضته القوة على الشعب.

وقال الثني، إن المجتمع الدولي وقف إلى جانب حكومة السراج ومنحها الشرعية، وذلك رغم عدم اعتراف البرلمان المنتخب بها، مشيرا إلى أن ذلك سمح لها بإنفاق عائدات النفط وغيرها من الأموال الحكومية “بشكل غير قانوني”

The post الحكومة المؤقتة تحمل الأمم المتحدة سبب ما وصلت له ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية