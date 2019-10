المسماري: القوات الجوية تستهدف منشآت تخزين ذخيرة في مصراته

أعلن المتحدث باسم الجيش، اللواء أحمد المسماري، شن سلاح الجو عديد الغارات الجوية على مواقع في مدينة مصراته كانت تستخدم من قبل المليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة ، لتخزين معدات وأسلحه دفاع جوي تركية.

وأفاد المسماري، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” بأن هذه الغارات الجوية نجم عنها انفجارات هائلة نتيجة لتدمير واحتراق صواريخ و ذخائر كانت مخزنة في هذه المرافق التي استخدمت من قبل المجموعات المسلحة.

وأكد المسماري، أن هذه الضربات الجوية كانت نتيجة لعمل مضني لفرق وأجهزه الاستخبارات والاستطلاع بالجيش الذي استطاع بمجهوداته اكتشاف وتحديد مواقع هذه المرافق التي استخدمت لغرض تخزين معدات وذخائر دفاع جوي وصلت لها من تركيا .

وهنأ المسماري، جميع منتسبي الجيش والأجهزة الاستخباراتية وسلاح الجو على هذه العملية الناجحة في تحييد أي معدات وأسلحة تهدد أمن وسلامة الجيش الليبي والمدنيين.

وحذر المسماري، أي جماعة أو مليشيا مسلحة من محاوله تعريض أمن وسلامة الجيش والمدنيين للخطر من خلال استجلاب أو استيراد أي نوع من أنواع الأسلحة أو الذخائر من الخارج، أو تخزينها لغرض استخدامها ضد الجيش أو المدنيين.

