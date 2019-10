أعلنت الكتيبة 82 مشاة شن سلاح الجو الليبي ضربات جوية قوية استهدفت قوات الوفاق بمعسكر الإمداد ومزرعة أبو بكر يونس جابر جنوب طرابلس.

وأشارت الغرفة، إلى أن الضربات حققت أهدافها بنسبة كبيرة، وكبدت قوات الوفاق خسائر في الأرواح والعتاد.

