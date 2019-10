أكد آمر محور عين زارة في طرابلس اللواء فوزي المنصوري أن معسكر اليرموك تحت سيطرة قواته، مشددا على أن حكومة الوفاق تعيش الآن مرحلة بداية النهاية.

ونفى المنصوري، ما أوردته حكومة الوفاق من أنباء عن سيطرتها على معسكر اليرموك، قائلاً: “اليرموك وأغلب محور الخلاطات المجاور تحت سيطرتنا”.

ووصف المنصوري، الوضع في محاور القتال جنوبي العاصمة بأنه ممتاز ولصالح الجيش.

