عميد البلدية يزور المركز الصحي الجملة

قام سالم انوير عميد بلدية بني وليد بزيارة إلى المركز الصحي الجملة وذلك لمتابعة آلية عمل المركز وكيفية إدارته لحملة العلاج من مرض اللشمانيا

وتحدث مدير المركز عن النقص الشديد في الأدوية مقارنةً بالعدد الكبير من المصابين الذي يستقبله المركز سواء من داخل المدينة أو خارجها.

وأكد عميد البلدية أن البلدي سيوفر كل مايحتاجه المركز لتقديم خدمات افضل خاصة في هذه الظروف.

وشدد انوير على ضرورة توحيد الجهود والعمل بآلية منظمة وذلك للخروج بأفضل النتائج.

