في اجتماعات صندوق النقد بواشنطن.. آية السيف: نحتاج دروع واقية للسياسات النقدية

شاركت الأمينة العامة لوكالة المدن المتحدة للتعاون الدولي ونائب رئيس المكتب التنفيذي لشبكة اعلام المرأة العربية آية السيف، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي (IMF) بواشنطن.

وصرحت السيف، على هامش مشاركتها أن رؤيتها التي حرصت على طرحها في الاجتماعات الحالية هي أن الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي يرتكز بالأساس على مدى فاعلية ونجاحه الأنظمة العالمية في إدارة الشؤون المالية العامة، لمحاولة الحد من انعكاسات الأزمة المالية الخانقة التي شهدتها معظم الدول في السنوات الأخيرة.

وأشارت الأمينة العامة لوكالة المدن المتحدة للتعاون الدولي، أن دول شمال افريقيا ليست بمعزل عن العالم وهي تنتهج سياسات ليبرالية، لأن اقتصادها يحتاج للنمو من مصادر مختلفة للتمويل، وليس بمدخراتنا المحلية التي لا تكفي لتحقيق نسب التنمية المطلوبة خصوصا في ظل انعكاسات الأزمات والضغوطات المالية والزيادة السكانية وأعداد الخريجين.

كما أضافت أن ما ينقص هذه الدول هو “دروع” واقية وسياسة حكيمة للحد من قيود التبعية المالية والحفاظ على استقلالية سياساتها النقدية، وهذا يعتمد بالأساس على إعادة التخطيط الاستراتيجي المستدام للمنظومة المالية ومدى فاعلياتها استنادا على ثقافة مالية جديدة من شأنها تحقيق الاستقرار النقدي واستقرار الأسعار.

هذا وأشارت الأمينة العامة، أن وكالة المدن المتحدة للتعاون الدولي قدمت مقترح على ضوء التقرير السنوي الأخير والتطورات النقدية لبلدان شمال افريقيا لتعزيز قدرتها الاقتصادية في مجابهة المخاطر المستقبلية ودعمها على إحراز تقدم نحو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الملائمة بحسب النسيج الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي تنفرد به كل دولة من دول شمال إفريقيا.

كما وجهت “آية السيف” رسالة للحكومات التي تسعى جاهدة إلى الحد من المخاطر المالية، أن تحرص على تعزيز صلابة القطاع المالي وإعادة بناء الحيز المتاح من خلال سياسات حكيمة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية اللازمة وتعزيز الثقة في المؤسسات ووضع أطر جديدة لمواجهة الفساد وضعف الحوكمة وتعزيز أدوات منع تعسف بعض المؤسسات المالية على غرار شركات المخاطرة برأس المال في استعمال نفوذها للحد من نمو الشركات الصغرى والمتوسطة.

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