العامة للأمن المركزي تكل لجنة لإقامة بوابة أمنية بالهلال النفطي

أعلنت الإدارة العامة للأمن المركزي تكليف لجنة للوقوف على احتياجات مكتب الأمن المركزي للهلال النفطي وإقامة بوابة أمنية به.

وذكرت الإدارة العامة للأمن المركزي عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة، إن مهمة اللجنة في صيانة مقر مكتب الأمن المركزي للهلال النفطي من المنطقة الممتـدة من الأربعين إلى العقيلة غربا،

وتشكيل اللجنة تم بناء على تعليمات مدير الإدارة العامة للأمن المركزي العقيد صلاح الخفيفي، وتتكون من مدير شؤون العامة والمالية العقيد ناصر الحداد ورئيس قسم المركبات العقيد طارق العبار.

