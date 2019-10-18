مالية المؤقتة تعقد ندوة عن الموازنة العامة

العنوان_بنغازي

عقدت وزارة المالية بالحكومة المؤقتة الخميس ندوة بعنوان “الموازنة العامة للدولة الليبية كأداة للرقابة وتقييم الأداء” وذلك لتقييم الأداء المؤسسي لوزارة المالية والتخطيط و لعقد شراكات بحثية و تدريبية مع مؤسسات أكاديمية.

وفي تصريح لوكيل وزارة المالية بالحكومة المؤقتة “مراجع غيث” قال إن أهداف ندوة” الموازنة العامة للدولة الليبية كأداة للرقابة وتقييم الأداء تتمحور حول دراسة طريقة إعداد الموازنة بالشكل الحالي وهل هذه الطريقة تلبي احتياجات تقييم أداء الوزارات والجهات الأخرى وتحقق الرقابة الفعالة.

وتابع قائلاً: إن الندوة تناولت الموازنة العامة والقانون المالي للدولة وإمكانية التغيير في أسلوب إعداد الموازنة إلى إحدى الطرق التي تحقق أهداف تقييم الأداء.

و أفاد “غيث” أن الندوة أطلقت عدة توصيات أهمها أن الأسلوب الحالي في إعداد الموازنة و أسلوب الموازنة لا يحقق أهداف الرقابة وتقييم الأداء، و يهتم فقط بالناحية القانونية وعدم تجاوز المخصصات.

كما أكدت الندوة على ضرورة البدء في تطبيق موازنة برامج الأداء ووضع اللبنات الأساسية لذلك كما أوصت بضرورة الاهتمام بتدريب العناصر لتأهيلها لتطبيق نظام الموازنة الحديثة وضرورة وجود إدارة أو قسم في كل جهة مختصة بإعداد الموازنة ومتابعتها.

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