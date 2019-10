أشاد المنسق العام لمجموعة أحزاب الشعب الأوروبية والنائب الأوروبي عن إيطاليا فلافيو مارتشيلو، بالنجاحات التي حققها الجيش الليبي في عمليات مكافحة الإرهاب والميلشيات.

وأشار إلى أن ليبيا من أهم شركاء الاتحاد الأوروبي في عملية مكافحة الإرهاب، ومبديا الاستعداد لتقديم المزيد من الدعم للأجهزة الأمنية بالحكومة المؤقتة لتعزيز قدراتها.

The post نائب أوروبي يشيد بنجاح الجيش الليبي في عمليات مكافحة الإرهاب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية