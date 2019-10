نشطاء..من علامات مدنية الدولة في طرابلس ضابط شرطة بإمرة شيخ وعقيد بإمرة آمر مليشيا وطبيب يرأسه مهرب وقود

أخبار ليبيا24- خاص ترزح العاصمة الليبية طرابلس منذ سنوات تحت سطوة مليشيات مسلحة استغلت الفراغ الأمني وغياب أجهزة الدولة الرسمية ففرضت نفسها على كافة الحكومات المتعاقبة على ليبيا وتمت شرعنة بعضها. تقاضت المليشيات أموالًا كبيرة تحت مسميات مختلفة أهمها توفير الحماية مقابل الحصول على المال، وتمكنت المليشيات من فرض مبالغ مالية على بعض الوزارات والمؤسسات […]

