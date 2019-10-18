بليحق: اجتماعات النواب في القاهرة تهدف لتقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى

انطلقت اليوم أعمال اجتماعات أعضاء مجلس النواب بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث استهلت الزيارة باجتماع في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بمشاركة عدد من الخبراء.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فإن الاجتماع طرح الكثير من القضايا الخاصة بالأوضاع في ليبيا، إلى جانب تقريب وجهات النظر بين الأعضاء وتوحيد الرؤى، والخروج بموقف موحد للوصول إلى حل للأزمة في عدد من الجوانب الأمنية والسياسية، وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، وتعامل الأطراف الدولية إيجابا وسلبا مع الأوضاع في ليبيا.

وأضاف بليحق أنه ستنعقد مساء اليوم أولى الجلسات التشاورية بين أعضاء المجلس، بالإضافة إلى اجتماعين آخرين يوم غد مع البرلمان المصري واللجنة الوطنية العليا المصرية، المكلفة بالملف الليبي.

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